Personal shopper : de l'autre côté de l'écran, ils font les courses à votre place

Dans les rayons de ce magasin, dans la vidéo en tête de cet article, n'essayez pas de parler à ce vendeur de produits électroniques. Il est déjà en pleine conversation en visioconférence avec une cliente connectée sur le site de l'enseigne à la recherche d'une tablette. Depuis son ordinateur, elle ne peut pas se rendre compte de la taille des appareils. C'est le cas désormais. Comme 1 500 vendeurs de l'enseigne, Benjamin Romanelli a été formé pour faire ces démonstrations des produits à distance et répondre aux Internautes sur le chat du site Internet. Téléphonie ou électroménager, à chaque rayon, un employé est prêt à décrocher. Un système indispensable pour Maxime Brun, directeur du parcours et de l'expérience client du groupe Fnac-Darty. Trop d'internautes ont tendance à ne pas finaliser leurs achats en ligne. Mais est-il vraiment rentable de consacrer autant de temps à chaque client surtout s'il n'y a pas de vente derrière ? Oui, selon Mike Hadjadj, expert marketing, les marques ont tout à y gagner. Ces vendeurs qui vous sont dédiés arrivent désormais dans votre supermarché. Cette employée d'une société de livraison respecte scrupuleusement la liste de courses d'une cliente restée chez elle avec des indications parfois précises. En cas de doute, elles peuvent communiquer via un chat et même s'appeler. Ce service, expérimenté pour l'instant dans quatre magasins à Paris et Lyon, coûte tout de même 6,90 euros pour chaque commande. Le prix pour un service ultra personnalisé. Parmi les clients visés, les pères et mères de famille en manque de temps dans les grandes villes. L'enseigne a déjà testé le dispositif avec succès en Roumanie où les hypermarchés reçoivent chaque jour jusqu'à 1 000 commandes de ce type. TF1 | Reportage V. Dépret, T. Marquez