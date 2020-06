Personnages controversés : faut-il débaptiser les rues ?

Certains militants antiracistes continuent à demander le déboulonnage de statues de personnages historiques. Jeudi, celle du générale Gallieni a été recouverte d'un voile noir. Pour eux, elle ne doit plus trôner à deux pas du dôme des Invalides. Une question qui n'est pas nouvelle. En 2013, dans le village de Belrain, dans la Meuse, la dernière rue Pétain en France a été débaptisée à l'issue d'un Conseil municipal extraordinaire.