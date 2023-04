Personnes disparues : les bénévoles enquêtent

Nelly, 29 ans, a quitté son domicile un soir d'août 2011, sans laisser de traces. Jean-François Martin, enquêteur bénévole de l'association "ARPD", ne l'a jamais vu. Et pourtant, il la cherche inlassablement. Dans le pays, 50 000 personnes disparaissent chaque année. La plupart sont des mineurs, rapidement retrouvés. Mais pour 10 000 d'entre elles, c'est le mystère. Quand la justice n'a aucune piste, les proches se tournent vers eux, les enquêteurs bénévoles. À 100 km de là, tout près de Grenoble (Isère), une autre disparition inquiète. Nicolas s'est volatilisé à la pause-déjeuner de son usine. C'était en 2010. Et c'est Yves Dal Bello, enquêteur bénévole, qui est à sa recherche avec la même obsession. S'il a une piste, il doit obligatoirement la transmettre à la justice. En attendant, chaque mois, il retrouve les parents de Nicolas. Classée sans suite, l'enquête est rouverte en 2018, comme 900 autres disparitions non élucidées, pour établir un possible lien avec Nordahl Lelandais, une piste abandonnée. Les bénévoles de l’association ne prétendent pas prendre la place des enquêteurs, mais pointent leur manque de moyens. Comme Jean-François et Yves, ils sont 450 au pays à chercher ceux qui ont disparu. En 2022, un quart des affaires ont été résolues grâce à eux. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, S. Thizy