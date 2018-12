Ces personnes qui ne se reconnaissent pas dans les gilets jaunes

Après la manifestation des gilets jaunes le 1er décembre 2018, certains Parisiens se montrent sévères à l’égard du mouvement. Ils condamnent les débordements et les actions menées depuis deux semaines. Face à ces paroles, les spécialistes de l’opinion tentent de mesurer l’ampleur. Les personnes qui sont contre le mouvement organisent depuis plusieurs jours la riposte sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du samedi 02 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.