Pertes d’exploitation : ces assureurs qui indemnisent des restaurateurs

Le tribunal de commerce a accordé 45 000 euros d'indemnités à Stéphane Manigold pour deux mois et demi de pertes d'exploitation, à la charge de son assureur Axa. Ce restaurateur parisien a gagné sa bataille car son contrat n'exclut pas l'épidémie et comporte surtout une garantie pour fermeture administrative, semblable à celle du 14 mars dernier. Pour son assureur, "ce n'est pas une défaite, car c'est une décision provisoire qui ne tranche pas le sujet au fond". D'autres assureurs, plus petits, choisissent de faire un geste envers les restaurateurs de leur propre initiative. La somme est rapidement disponible, sans aucune démarche de la part des bénéficiaires. Les restaurateurs assurés contre les pandémies sont a priori une minorité. La Banque de France a lancé une enquête pour déterminer leur nombre.