Peste porcine : "rideau de fer" à la frontière avec la Belgique

La bataille contre la peste porcine bat son plein à la frontière avec la Belgique. Et pour cause, une centaine de sangliers sont morts de cette maladie du côté belge depuis un mois. De ce fait, les chasseurs et les agriculteurs français veulent absolument éviter que des animaux infectés arrivent sur notre territoire. Ainsi, ils ont utilisé les grands moyens pour empêcher un tel scénario.