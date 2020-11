Pesticides dans le sésame : des dizaines de produits retirés de la vente

Récemment, plus de 250 tonnes de graines de sésame en provenance d'Inde ont été disséminés dans toute l'Europe, dont l'Hexagone. Or, ces lots étaient contaminés par un insecticide, l'oxyde d'éthylène, une anti-moisissure interdit en Europe. Dans les lots contaminés, l'oxyde d'éthylène atteint jusqu'à 1 000 fois la dose tolérée. Après analyse, les produits alimentaires qui contenaient ces graines ont été retirés de la vente. La liste est recensée sur le site du ministère de l'Économie. Cela affecte aussi bien des produits bio que non-bio. La contamination est-elle intervenue à la production, pendant le conditionnement ou le transport ? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, le problème majeur du contrôle des produits importés se pose. Les contrôles ont été renforcés depuis l'incident. A priori, il n'y a eu jusqu'à présent aucun problème de santé publique, dans la mesure où l'oxyde d'éthylène est, certes, toxique mais surtout en grande quantité et sur de longues années d'absorption.