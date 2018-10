Pesticides : des dizaines d'intoxications en Anjou

Certains ont ressenti une irritation des yeux tandis que d'autres ont eu une gêne respiratoire. Cette semaine, plus de 70 personnes ont été intoxiquées par le pesticide métham sodium dans le Maine-et-Loire. Les ouvriers agricoles, directement exposés, sont les plus touchés par cette intoxication. Les riverains des exploitations traités et les pompiers appelés en urgence figurent également parmi les victimes. Le préfet a décidé de suspendre l'usage de ce produit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.