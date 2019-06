La pétanque, le nouveau sport tendance

La pétanque débarque dans les entreprises. Fédératrice, accessible, elle s'adapte désormais à tout lieu et peut devenir un loisir d'intérieur avec des matériels adaptés. Le jeu de boules a conquis de nouveaux publics, plus larges et plus jeunes. Marine, une championne de France scolaire âgée de quinze ans, en est un exemple. À la prochaine rentrée, elle intégrera avec d'autres élèves une section de Sports-études-pétanque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.