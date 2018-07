Pétanque, une passion française

Rien de telle qu'une partie de pétanque pour des vacances réussies. C'est l'activité reine de l'été. De la plage à la place du village, elle peut être pratiquée sur des multiples surfaces. Ses règles sont simples : lancer les boules plus près du cochonnet pour marquer des points. Ce qui rend ce jeu accessible à tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.