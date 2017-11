L'Esquirol est une petite commune catalane de 2000 habitants et un véritable bastion catalan. Lors du référendum pour l'indépendance de la Catalogne, les habitants ont voté pour 91% pour le oui. Les habitants ont suivi avec le plus grand intérêt l'actualité de ces dernières semaines et regrettent l'attitude de Madrid à l'égard des 8 ministres placés en détention provisoire.