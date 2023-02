Petites gares : levez la main, le train s'arrête !

C'est un auto-stop d'un nouveau genre : faire un signe au conducteur pour prendre le train ou s'adresser au contrôleur pour en descendre. Dans les deux cas, l'arrêt n'est pas obligatoire. Il est à la demande des voyageurs, comme on le fait en ville sur n'importe quel bus. Sauf dans le cas présent, nous sommes en pleine campagne sur la ligne TER entre Limoges et Ussel distante d'une centaine de kilomètres. Sans cette expérimentation, cette petite gare en Corrèze était vouée à disparaître en raison d'une fréquentation trop faible. Avec ses arrêts à la demande, les habitants sont soulagés, comme l'explique Christian Broucaret, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) - Région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette petite commune de Haute-Corrèze où l'on teste ce nouveau dispositif, c'est un enjeu capital. "C'est vraiment un outil de désenclavement et d'attractivité pour nos villes rurales. La plupart n'ont qu'une gare, qu'un arrêt", rassure Philippe Brugère, maire (PS) de Meymac, président de l'Association des maires ruraux de la Corrèze. En cas de succès, l'expérience pourrait donc être généralisée à des dizaines de petites gares de Nouvelle-Aquitaine, et pourquoi pas ailleurs dans tout le pays. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre