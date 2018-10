Les petites stations-service sont condamnées à se réinventer

Les stations-service se font de plus en plus rares sur les routes de campagne. En 1980, il en existait 40 000 sur tout le territoire contre 6 000 aujourd'hui. Et pour cause, beaucoup ont subi de plein fouet la concurrence des grandes surfaces. Cependant, certaines se sont réinventées un rôle social afin de subsister. En Ardèche, une station-service familiale a diversifié ses services pour s'en sortir. Désormais, la vente de carburants ne représente plus que 40% de son activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.