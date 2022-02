Petits candidats : l'épreuve des parrainages

Ce n'est pas si facile de devenir candidat à la présidentielle : trois appels en dix minutes et deux fois sur trois sur le répondeur. Après trois semaines de campagne, la récolte est maigre pour Gaspard Koenig. Une centaine de promesses seulement alors qu'il lui en faut 500 pour être officiellement candidat. Comme Gaspard Koenig, Florian Philippot cherche, lui aussi, à récolter les signatures. Date limite : le 4 mars. Pour François Asselineau, par contre, cette course aux soutiens s'apparente à une course de fond démarrée il y a plus de deux ans. Jean Lassalle bénéficie d'une notoriété dans le Sud-Ouest où il est élu. Mais la règle impose d'aller chercher des signatures dans plus de 30 départements. L'ancien candidat de 2017 veut s'assurer une marge de sécurité : "il en faut 150 de plus pour être sûre d'aller au bout". Les noms des premiers parrains seront publiés sur le site du Conseil constitutionnel dès la semaine prochaine. TF1 | N. Ly, J.Y. Mey, H. Bonnet