Petits excès de vitesse : 7 millions de points rendus aux Français ?

Chaque année en moyenne, nos permis s'allègent de 12 700 000 points. Plus de la moitié le sont à cause d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. Après calcul, cela fait 7 366 000 points de perdus. De quoi fragiliser beaucoup de permis de conduire. Dans ce stage de récupération de points, les trois automobilistes à qui nous avons posé des questions sont là en partie à cause de leurs petits excès de vitesse. Pourtant, perdre un point vous empêche parfois d'en récupérer automatiquement d'autres. Si demain, les excès de moins de 5 km/h n'entraînent plus de perte de points, ces stages vont encore attirer beaucoup de monde, comme l'explique Leila Pirali, animatrice d'un stage de récupération des points du permis de conduire. Quant aux 62 000 permis retirés chaque année, leur nombre devrait diminuer si la règle change. Les associations de prévention routière rappellent en revanche que le nombre de permis retirés uniquement pour des pertes successives d'un point est de 110 par an. Et dans 83% des cas, c'est une combinaison d'infractions qui entraîne la perte. Des associations sont en grande majorité contre cette mesure. Si malgré tout, elle est appliquée, elle demande à ce que les agglomérations ne soient pas concernées. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.Y. Mey, C. Chevreton