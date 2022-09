Petits excès de vitesse : la fin des retraits de points ?

Des milliers de véhicules passent devant un radar tous les jours. La vitesse est limitée à 50 km/h, quelques kilomètres-heure en plus et c'est l'amende. Les petits excès de vitesse représentent 58 % des retraits de points. "À 3 km/h de plus, c'est ridicule d'enlever un point", s'exprime une automobiliste. Prenons un exemple : si vous roulez à 86 km/h sur une route limitée à 80 km/h, avec la marge d'erreur de 5 km/h, la vitesse retenue est à 81 km/h, vous dépassez donc d'1 km/heure seulement la vitesse autorisée. Vous perdez un point sur votre permis et 68 euros d'amende. L'idée du ministre de l'Intérieur est que tous les excès de moins de 5 km/h soient toujours sanctionnés d'un PV, mais plus de retrait de points. C'est une bonne nouvelle pour les associations d'automobilistes. Les associations de sécurité routière pointent les dangers de cette proposition. La mesure est encore à l'état de réflexion. Dans les prochains jours, Gérald Darmanin doit envoyer une note à la Première ministre pour en préciser les modalités. TF1 | Reportage L. Cloix, G. Haurillon