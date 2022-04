Peu chers et écolos, achetez les poissons moches !

Le passage en caisse est de plus en plus salé dans la poissonnerie La Marée Du Jour à Guipavas (Finistère). Le kilo de cabillaud approche les 25 euros. C'est 5,80 euros de plus qu'il y a quelques mois. Même augmentation pour la Lotte. Il est vendu 7 euros de plus que d'habitude. Selon Michèle Willmann-Page, la poissonnière, le prix du carburant ne serait pas la seule explication. En effet, le poisson se fait rare, car dans les ports bretons, en plus des prix à la pompe, on subit la concurrence des navires-usines. Un mastodonte hollandais, surnommé Monstre des mers, navigue au large de la Bretagne. Son filet est grand comme deux fois la Tour Eiffel peut engloutir 250 tonnes de poissons par jour. Conséquence, les ressources s'appauvrissent. Alors comment mieux consommer ? Premièrement, des pêcheurs déconseillent les produits industriels transformés, souvent issus de la pêche intensive. Mais d'autres habitudes sont à changer. Sur les étales, les poissons préférés des clients sont souvent des espèces chères et surpêchées. Pourtant, il suffit parfois d'écouter les bons conseils de son poissonnier pour trouver des équivalents bons marché et pas menacés. D'autres espèces gagneraient elles aussi à être plus connues, comme le tacaud, le grondin rouge ou la vieille, souvent boudée par les clients. T F1 | Reportage P. Géli, A. Janssens, J. Denniel.