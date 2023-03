Peur sur les sushis : le scandale qui ébranle le Japon

C'est un concept inventé au Japon. Les assiettes de sushis tournent sur un tapis roulant. Il n'y a pas de serveur, les clients se servent seuls. Le système fait fureur depuis une quarantaine d'années, mais ces dernières années, des attaques sournoises viennent souiller ces petits manèges enchantés. Un adolescent dépose sa salive sur des sushis destinés à d'autres clients, un autre boit directement au goulot d'une bouteille de sauce. Et voilà, tout un pays plonge dans l'angoisse. Jusqu'à présent, selon certains habitants que nous avons croisés, ils n'avaient pas vu ce genre de comportement au restaurant. Et ils ont l'impression que le monde est devenu plus risqué. Au départ, il s'agissait d'une simple blague, mais le buzz créé sur les réseaux sociaux a fait scandale au Japon. Dans un pays où l'hygiène est une valeur sacrée, ces images dégoûtent. Les farceurs sont qualifiés de sushis terroristes. Trois d'entre eux viennent d'être arrêtés pour avoir porté atteinte aux chaînes de restaurants. L'une d'elles a même vu le cours de son action en bourse chuter de 5 %. Pour rassurer les clients, certains établissements envisagent de s'équiper de caméras pour surveiller ses tapis roulants. Ces jeunes risquent au maximum trois ans de prison pour ces quelques goûts de salive. TF1 | Reportage D. Piereschi