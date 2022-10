Peut-on tout porter à l’école ?

Chaque matin, pour s’habiller, c’est le même casse-tête pour Milo, quinze ans, et Chloé, dix ans. Le premier est élève en seconde, la deuxième en CM2. Les deux doivent jongler entre les envies et les limites. Le mot d’ordre, c’est d’adopter une tenue dite appropriée. Et devant un lycée en banlieue parisienne, tous semblent être d’accord pour dire que cette règle est plus contraignante pour les filles. Une inégalité garçon/fille que confirment les parents d’élèves. Une tenue descente et correcte, mais pour s’y retrouver, peut-on s’appuyer sur un cadre légal ? Pierrick Gardien est avocat spécialisé en droit public. Il nous explique : Il n’y a pas de loi générale qui encadre les tenues des élèves. La seule loi qui existe, c’est la loi du 15 mars 2004, qui interdit les tenues religieuses à l’école. Donc, c’est chaque établissement qui doit définir ses propres règles. Dans l’établissement privé que nous visitons, le règlement intérieur n’interdit explicitement aucune tenue. Il s’agit avant tout de responsabiliser les élèves. D’ailleurs, la mode pourrait bien être une première étape vers l’indépendance et l’âge adulte. TF1 | Reportage A. Basar, S. Fortin, M. Derre