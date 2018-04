Quelles peuvent être les conséquences des dernières frappes occidentales en Syrie ?

Le soir du 13 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni ont frappé la Syrie en réponse à l'attaque chimique des rebelles la semaine dernière, qui, selon Vladimir Poutine, aurait été une mise en scène. Pour ce dernier, cette opération constitue donc une agression inacceptable. L'Iran pourrait également tenter des actions directes ou indirectes contre les Etats-Unis et ses alliés. Il n'y a aucun doute que le camp des alliés de la Syrie prépare une riposte. Avec : Benoît Christal, correspondant de TF1 au Moyen-Orient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.