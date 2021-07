Phare de Cordouan : enfin classé au patrimoine de l’Unesco

Il surplombe l’estuaire de la Gironde depuis 400 ans. Une architecture unique accessible seulement à marée basse. Ce samedi, la visite a été un peu particulière. Le Versailles des mers est devenu patrimoine mondial de l’Unesco. “Il n’appartient plus qu’à la France. Il appartient à l’humanité maintenant”, s’est réjouit Pierre Courgett, gardien du phare de Cordouan à Le-Verdon-sur-mer (Gironde). “C’est une très bonne nouvelle. On l’attendait avec impatience et il le mérite”, continue une habitante enchantée. C’est le plus ancien phare français encore habité. Seulement 400 visiteurs par jour, une jauge que les gardiens du phare espèrent conserver. “On va essayer de continuer à faire le même travail ici. Continuer à accueillir les gens dans des conditions confortables avec ce petit bout de renom en plus”, précise le gardien. Une renommée qui devrait tout de même attirer plus de visiteurs étrangers. Il devient actuellement le 47e monument français à recevoir cette distinction de patrimoine mondial de l’Unesco.