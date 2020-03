Pharmacie solidaire : ils fabriquent du gel hydroalcoolique en pleine rue à Paris

Cela valait un nouveau coup de chapeau. Depuis trois semaines, la rue d'un quartier chic de Paris s'est transformée en un laboratoire à ciel ouvert pour produire d'énormes quantités de solutions hydroalcooliques. Ce produit est devenu si précieux. L'habituel cubis de vin est le contenant le plus efficace pour fournir les pharmaciens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.