Pharmacies : en première ligne face aux violences

Dans un quartier de Paris pourtant très calme, la pharmacie que l'on a visité, dit subir presque tous les jours des comportements violents de la part de certains clients. Captée par les images de vidéosurveillance, ici, une mère de famille sermonnait, parce que son fils renverse des produits, décide de tout saccager elle-même. La scène va durer de longues minutes. La cliente multiplie les insultes contre le pharmacien qui, quelques minutes plus tard, reçoit la visite d'un homme proche de la mère de famille, venue à son tour le menacer physiquement. Le pharmacien préfère ne pas porter plainte. Il n'y a pas que les incivilités qui progressent, mais les vols et braquages également. Dans une autre pharmacie, un homme avance tranquillement de l'autre côté du comptoir. Avec son arme, il impose qu'on lui ouvre la caisse. Il se serre lentement, empoche les billets comme si de rien était. Autre exemple, en banlieue parisienne, printemps 2022, à neuf heures et 30 minutes dans cette pharmacie, sur les images, un individu rentre armé et menace directement le personnel, avant de partir la caisse avec 300 euros à l'intérieur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage , O. Cresta