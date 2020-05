Phase 2 du déconfinement : des règles moins contraignantes dans les transports en commun ?

La fin de la limite des 100 km va avoir de nombreuses conséquences dans les transports en commun, les trains ou les bus, mais aussi le covoiturage. Ils seront tous soumis à de nouvelles règles. Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore tranché au sujet de la distance et l'attestation de voyage. La seule certitude concerne le port du masque, qui continuera à être obligatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.