Phénomène : l'adolescente qui mobilise les jeunes pour le climat

À seize ans, Greta Thunberg a créé un mouvement qui ne cesse de faire des émules. Chaque semaine, la jeune fille incite les lycéens et les étudiants du monde à sécher les cours pour interpeller leurs gouvernements sur l'écologie. Elle a appelé à une grève mondiale pour le futur, le 15 mars 2019. Elle était à Paris ce vendredi 22 février 2019 et Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée.