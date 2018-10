Philippe Gildas n'est plus

Philippe Gildas est décédé à l'âge de 82 ans. Le célèbre animateur s'est éteint dans la nuit du 27 à 28 octobre 2018 des suites d'un cancer. Après une longue carrière à Europe 1, il est devenu un homme de télévision. Philippe Gildas a rejoint Canal+ en 1987. Puis il a travaillé dans les plus grandes rédactions de France. Retrouvez les détails de son parcours professionnel en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.