Philippe Monguillot, le chauffeur de bus violemment agressé à Bayonne, décède

En état de mort cérébrale depuis dimanche dernier, Philippe Monguillot a succombé à ses blessures vendredi soir. Rappelons que ce chauffeur de bus a été violemment agressé par des passagers alors qu'il leur a exigé le port du masque et contrôlé leur ticket de transport. Sa disparition a ravivé l'immense émotion qui règne à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) depuis les faits. Gérald Darmanin va arriver sur place ce samedi après-midi et a réservé sa première visite à la famille du défunt.