Le philosophe et académicien Michel Serres s'est éteint à l'âge de 88 ans

Michel Serres, le penseur le plus populaire de France s'est éteint dans la soirée du samedi 1er juin 2019 à l'âge de 88 ans. Cet éternel optimiste savait rendre la philosophie accessible au grand public. Ses livres comme "Le contrat naturel" ou plus récemment "Petite Poucette" avaient pour but d'aider les nouvelles générations à vivre dans un monde meilleur.