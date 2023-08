Phoenix : 43 degrès depuis un mois

Vous aurez beau plisser les yeux, vous ne trouverez pas âme qui vive, dans les rues de Phoenix, en Arizona, cet après-midi là. Il fait 46°C, les quelques personnes qui s'aventurent à l'extérieur n'ont pas le choix. Certains profitent d'un instant de rare source de fraîcheur, en passant sur un brumisateur. Phoenix est une ville construite au milieu du désert, forcément la chaleur est connue des habitants. mais cette année 2023, elle est inédite. C'est le 30e jour consécutif qu'il fait plus de 43°C. Les nuits n'ont aucun répit, faisant 31°C au minimum. La plupart des habitations sont équipées de climatiseurs. Mais selon Alex Williams, de l'entreprise Ideal Air, même les clims américaines sont désormais à bout de souffle. La canicule n'est pas vécue de la même manière par les riches et les moins fortunés. Les centres d'accueil pour sans domicile sont débordés. Officiellement, 25 personnes sont mortes à cause de la chaleur dans la ville. Selon certaines sources, il pourrait en réalité y en avoir dix fois plus. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon, J. Asher