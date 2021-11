Photo Trek : des chasseurs d'images arpentent Ouessant

Depuis vendredi, une soixantaine de photographes capturent l'île d'Ouessant et ses paysages sous toutes ses coutures à l'occasion d'un concours de photo. Chaque participant a plusieurs thèmes à respecter autour des couleurs, des sentiers, des reflets ou des vents. L'objectif est de capter des clichés originaux, inventifs. Typhène, une participante, veut jouer avec la lumière et les éléments, les rayons du soleil qui percent les nuages et qui se reflètent sur la mer, avec les vagues qui s'écrasent sur les rochers. Cette famille dans la vidéo en tête de cet article est venue de Saumur et même les petits participent au concours de photo. Pendant deux jours, les randonneurs vont arpenter deux îles, Ouessant puis Molène. Le soir, les débutants et les confirmés font ensuite le tri parmi leurs photos qui seront évaluées par un jury. Lyonnais passionné d'images, Philippe Boucher est à l'origine de cet événement baptisé "Photo Trek". "Mon métier est de faire des documentaires. Et j'ai toujours aimé organiser des choses qui sont en lien avec ma passion, la photographie, le voyage et le reportage. En fait, ce qui me plaît, c'est vraiment de donner envie à des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire", nous confie-t-il. Cette 13e édition se termine ce dimanche. TF1 | Reportage T. Lagoutte, L. Larvor