Photos de vacances : quand les souvenirs virent au cauchemar

Sur les lieux de vacances, de nombreuses personnes sont accros aux séances photos, pour garder des souvenirs et les partager sur les réseaux sociaux. Mais vous n'en avez pas conscience, ces clichés et les informations qui l'accompagnent sont une mine d'or pour des personnes malintentionnées. Sans vous en rendre compte, vos photos de vacances laissent derrière elles des indices compromettant sur votre localisation, vos biens de valeur, voire votre domicile. Pour nous en rendre compte, nous avons exceptionnellement eu accès aux coulisses de la Gendarmerie nationale, aux côtés des spécialistes de la lutte contre la cybercriminalité. N'importe qui peut retrouver toutes ces informations en une dizaine de minutes et seulement quelques clics. Alors, comment, par exemple, se prémunir des risques de cambriolage ? Nous avons posé la question aux gendarmes du numérique. Le premier conseil est de taire les lieux et les dates de vos vacances, ensuite de réduire la visibilité de vos posts, et enfin de faire une pause photo et ne publier qu'à son retour de vacances. Et qu'en est-il de la publication des photos d'enfants postées pendant les vacances ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, Q. Trigodet, S. Chevallereau