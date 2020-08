Pic de chaleur : à la recherche de la fraîcheur

Les grandes villes n'ont pas été épargnées par la chaleur, à l'image de Paris où l'on a frôlé les 40 degrés. Un temps à ne pas oublier sa gourde. Dans une ambiance suffocante, nos journalistes sont partis à la recherche de la fraîcheur perdue. Points d'eau, parcs, bibliothèques et autres lieux ombragés étaient les bienvenus pour trouver un peu d'air.