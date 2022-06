Pic de chaleur : jusqu'à 38 °C à l'ombre

La température devrait grimper encore toute la semaine dans le sud. Samedi à Nîmes (Gard), il a fait 36,7 °C. Du jamais-vu en un siècle. Et l'air est resté très chaud dans la nuit. Ce dimanche matin, la chaleur est déjà étouffante avec 29 °C au thermomètre: "il fait déjà très chaud, et l'après-midi les gens restent chez eux", "c'est quand même bien bizarre, mais je pense que plus on va aller, plus il va faire chaud", "je me suis levé pour me doucher donc mauvaise nuit". En plein centre-ville, tout le monde cherche la fraîcheur, et les animaux ne s'y trompent pas. Rien de mieux qu'une boisson fraîche. Les terrasses sont déjà bien remplies. En revanche, pas question de commander un café, même les clients fidèles ont changé leurs habitudes. "Beaucoup de sodas, de boissons fraîches et de boissons gazeuses. Je pense que ça a à voir avec la canicule qui va arriver", explique un serveur. La canicule est provoquée par un vaste nuage d'air chaud en provenance d'Afrique. Les fortes chaleurs pourraient s'accentuer dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier