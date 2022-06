Pic de chaleur : une nuit étouffante

À peine huit heures du matin, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché de Niort (Deux-Sèvres). Les clients sont matinaux ce samedi. Pour cause, il fait déjà 23 °C. Pour échapper à la chaleur, tous ont adapté leurs horaires. Pour les vendeurs, l’installation était vers cinq heures. L’arrivée des clients était bien plus tôt que d’habitude. Ils recherchent désespérément la fraîcheur, quitte à dîner hier soir à l’heure espagnole. La soirée est déjà bien avancée, et les clients du restaurant "Les Planches" n’en sont qu’à l’apéritif. À 22 heures, il fait encore 32 °C. À minuit, la température est à 27 °C. Un groupe d’amis cherche encore et toujours de l’air, mais celui-ci n’est pas nécessairement rafraîchissant. "Le vent en fait, il est chaud", explique l’un d’eux. La journée du samedi s’annonce plus pénible encore, surtout pour les plus fragiles, les enfants et les personnes âgées. Météo France annonce au moins 40 °C sur Niort pour samedi après-midi. TF1 | Reportage F. Agnès, S. Iorgulescu, T. Rolnik