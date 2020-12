Pic Saint-Loup, le chemin de grande randonnée préféré des Français

L'arrivée au sommet du Pic Saint-Loup à 658 mètres d'altitude, c'est la récompense pour les randonneurs. Un panorama à 360° avec vue imprenable sur les Cévennes. Les montagnes en toile de fond pour un pique-nique bien mérité après 364 mètres de déniveler. Trois kilomètres de monter, en sous-bois et à travers la garrigue, plébiscité par les familles, c'est le tronçon le plus fréquenté du GR du Pic Saint-Loup. Sentier de grande randonnée, élu cette année GR préférée des Français. Élu parmi huit autres chemins de randonnée, ce GR est tout jeune. Il a été créé entre 2013 et 2017. Soixante bénévoles, une centaine de journées de débroussaillage et un travail de recherche considérable pour dessiner le parcours. Au total, 245 km de chemin autour du Pic Saint-Loup, avec des paysages variés quatre et boucles thématiques. De jolis villages, comme les Matelles aux ruelles pavées, et de charme médiéval.Avec ce titre de GR préféré des Français, les commerçants espèrent des retombées économiques. Des randonneurs qui pourraient bien aussi s'arrêter dans l'un des 61 domaines viticoles. Le vin est indissociable du Pic Saint-Loup. Un terroir qui lui donne un goût si particulier. Ce chemin peut se parcourir toute l'année, même l'hiver grâce à un climat doux et ensoleillé, ce serait même pour certains le meilleur moment pour en profiter.