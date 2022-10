Pick-up et SUV : le rêve impossible de la sobriété ?

Un pick-up américain très puissant ne fait aucun bruit, car il est 100% électrique. Au volant, le président Joe Biden lui-même en vantait les mérites lors du lancement de la production. Une voiture sur quatre vendue aux États-Unis est un modèle XXL. Le marché est juteux, mais très polluant. Tous les constructeurs engagent donc leur transition énergétique pour verdir leur image. En Europe, nos grosses voitures de demain ressembleront plutôt à des SUV électriques. Au Salon de l'auto, ils sont partout et les carnets de commandes se remplissent. Des véhicules spacieux, puissants avec une grande autonomie et propres. Cela fait rêver, mais la réalité est plus complexe. Et pour cause, la fabrication de ces voitures électriques pollue deux fois plus que les modèles thermiques. C'est ce qu'on appelle la dette carbone. Guillaume de Boudemange, le directeur de Jeep France, nous l'assure. Le tout nouveau modèle de la marque a été adapté pour répondre à ce problème. L'enjeu pour les constructeurs est de garder une autonomie de batterie suffisante tout en réduisant leur taille et leur poids. TF1 | Reportage P. Corrieu, T. Marquez, S. Fortin.