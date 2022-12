Pickpockets, voleurs à la tire : ils traquent les delinquants de Noël

Les grands boulevards parisiens sont remplis à craquer pour ces fêtes de fin d’année. Mais attention, dans les foules, certains ne sont pas là pour faire des achats, les pickpockets se fondent dans la masse. Heureusement, la police a une brigade chargée de les interpeller, en flagrant délit si possible. Leur mission est de repérer tout gestes suspects et bien sûr prendre en charge les victimes. Le marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin), et ses deux millions de visiteurs sont également un terrain de jeu idéal pour les vols à la tire. Une brigade a même été spécialement créée pour appréhender les pickpockets. Laurent Poirot dirige une équipe de sept policiers qui circule incognito, et il connaît parfaitement le mode opératoire de ces délinquants. Des dizaines de patrouilles arpentent également le centre-ville, et répondent quotidiennement au commerçant débordé et démunis face à ces délinquants. Pendant toutes la duré des festivité au moins 500 agents s’assurent tous les jours que les touristes et les Strasbourgeois puissent profiter le plus sereinement possible du marché de Noël. TF1 | Reportage A. Bourdarias, R. Maillochon, A. Pocry