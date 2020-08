Pics de chaleur : la ville de Vichy en surchauffe

respirable ce dimanche. Mais cela fait deux jours que la chaleur est suffocante par endroits, comme à Vichy où on dépassait les 41°C vendredi. C'est un record battu pour la cité thermale. Grâce à l'orage durant la nuit, les températures ont baissé pour atteindre environ 33°C.