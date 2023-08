Pièces détachées : vols sur commande

Moins de 30 minutes ont suffi aux malfaiteurs pour désosser une voiture. Jean-Philippe Sciaca s'en souvient comme si c'était hier. Il y a un an, cet automobiliste avait laissé son véhicule sur le parking d'une gare TGV. À son retour, il a d'abord cru qu'un conducteur avait percuté sa voiture. Montant du préjudice, plus de 15 000 euros, pris en charge par l'assurance. Dans une casse à Villevaudé, en Seine-et-Marne, plus d'une voiture sur cinq a subi le vol d'une pièce. Les pièces de plus en plus modernes, donc coûteuses chez les concessionnaires, sont surtout dérobées pour être revendues moins cher. Plus de 100 000 vols sur les véhicules ont été enregistrés en 2022, c'est 30% de plus en un an. Départements les plus ciblés, la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône, et l'Essonne. À l'entrée d'une concession, des voitures haut de gamme et récentes. Mais c'est un petit utilitaire qui a attiré l’œil des voleurs. Au total, 7 000 euros de dommage a été constaté. Le véhicule n'a pas été choisi au hasard. Les pièces détachées volées sont revendues moins chers sur Internet, ou dans des marchés parallèles en France ou en Europe de l'Est ou en Afrique. Une revente passible de cinq ans de prison et 375 000 euros d'amendes. TF1 | Reportage N. Ly, P. Géli, H. Massiot