Pièces et billets : les espèces font de la résistance

C'est la fin de la semaine, Aurélie retire 50 euros, c'est ce qu'elle s'autorise à dépenser ce week-end. Elle est mère de quatre enfants. Elle s'est fixé un montant par semaine à ne pas dépasser, 200 euros. Elle les retire en plusieurs fois et la quasi-totalité de cet argent est dédiée à l'alimentaire. Mieux gérer son budget, c'est ce qui pousse les Français à utiliser du liquide au quotidien. Un paiement sur deux est réglé en espèces. Protection de la vie privée, lutte contre la fraude, ... Nous faisons davantage confiance aux billets et aux pièces de monnaie plutôt qu'à la carte bancaire. Vous êtes nombreux à y être encore attachés. Les pièces sont surtout utilisées pour une baguette de pain ou pour un café. Pour le reste, nous payons de moins en moins en espèces et c'est le cas partout en Europe. En France, leurs usages ont baissé de 7% depuis 2019. Mais en Allemagne et en Italie -13%, et en Espagne -18%. Sans surprise, ceux qui continuent de les utiliser sont surtout les plus âgés. Depuis la crise sanitaire, l'usage de la carte bancaire ne cesse d'augmenter, mais un Français sur trois dit encore posséder une réserve d'argent liquide à son domicile. TF1 | Reportage G. Bertrand, É. Spertino, L. Outtier