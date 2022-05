Pieds : un business qui marche bien !

Ils sortent avec le printemps timides, après un hiver cachés dans les chaussures, ignorés à l'autre bout de notre corps. Et pourtant, ils nous supportent tous les jours. Consacrez-vous du temps et un budget à vos pieds ? Les avis sont partagés. Mais ce vendredi, nous avons suivi Chloé qui consacre sa pause déjeuner à ses pieds. Poisson, pédicure et pose de vernis semi-permanent, la prestation complète dure 1h30. Elle séduit de plus en plus de clients depuis le confinement. S'occuper de ses pieds pour se vider la tête. Cela signifie quand même dégager un budget près de 80 euros. Dans les supermarchés et les pharmacies, les pieds occupent des rayons entiers. Parfums, pansements, crèmes, pierre ponce, déodorants, coupe-ongles... Les marques rivalisent d'innovation. Les consultations chez les pédicures et podologues ont également bondi de 25% en deux ans. De plus en plus d'hommes s'y rendent en raison des douleurs liées à la pratique du sport en amateur. En région parisienne, ce pharmacien, conscient de cet engouement, a dédié un rayon entier aux pieds, dont la râpe électrique, son produit phare. La réflexologie est aussi une prestation qui séduit. Mais il ne s'agit pas ici de soigner les pieds mais le reste du corps, comme l'explique Christelle Lépinay, réflexologue à Maisons-Laffitte (Yvelines). Remboursée par certaines mutuelles, la séance coûte 65 euros. Les Français font en moyenne 7 000 pas par jour. 7 000 occasions de nous rappeler de prendre soin de nos pieds. TF1 | Reportage J. Devambeez, M. Derre, B. Hacala