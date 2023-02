Pierre Palmade a-t-il refusé de passer le volant ?

Derrière les murs d'un hôpital, Pierre Palmade débute sa cure de désintoxication. L'artiste est assigné à résidence dans un service d'addictologie. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir consommé de la cocaïne. Un juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire. Une décision inhabituelle selon un avocat. "La plupart du temps, lorsqu'il y a des blessures, des homicides involontaires avec au moins une circonstance aggravante, les conducteurs sont incarcérés", explique Me Remy Josseaume. Pierre Palmade porte également un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure est considérée par la justice comme équivalent à de la détention. Deux autres passagers accompagnaient l'humoriste le soir de l'accident. Selon nos informations, l'un d'eux a affirmé aux enquêteurs avoir proposé à l'artiste de conduire, car ce dernier avait pris de la drogue une demi-heure avant. Vendredi, le juge a placé ces deux passagers sous le statut de témoins assistés. Ils échappent donc à une mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Une décision logique selon l'avocat de l'un d'eux. Le parquet qui avait requis la détention provisoire de Pierre Palmade a fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire. La justice a dix jours pour se prononcer. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Belot