Pierre Palmade fait son retour avec "Aimez-moi"

Pierre Palmade est de retour sur scène avec son nouveau spectacle intitulé "Aimez-moi". Dans cet one-man-show, il fait rire le public en incarnant des personnages issus de sa propre imagination. Pour l'humoriste, c'est un retour aux sources, mais surtout à l'essentiel. En tournée dans toute la France, il choisit de retrouver ses fans dans des salles plus modestes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.