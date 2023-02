Pierre Palmade : le premier pompier sur les lieux de l'accident témoigne

“Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu un choc frontal aussi sévère. Des morceaux partout, l'état des deux voitures très abîmé, qui jonchent la route”, raconte ce pompier. À peine quinze minutes après l'accident, lui et son équipe sont les premiers à intervenir. Ils découvrent un homme seul, bloqué dans sa voiture. L'homme leur regarde et leur dit qu'il est Pierre Palmade. Il avait les yeux dans le vide, mais à aucun moment il n'a été inconscient. Dans l'accident, une autre voiture est gravement endommagée. Le conducteur est le plus touché et il était, lui aussi, coincé dans l'habitacle. À l'arrière de la voiture, il y avait une femme enceinte et un enfant de six ans. Une troisième voiture est impliquée, conduite par un octogénaire, qui est aujourd'hui sain et sauf. Au cours de l'intervention, ce pompier apprend que deux personnes se sont échappées du véhicule de Pierre Palmade. Immédiatement, un drone et un hélicoptère sont utilisés pour les recherches. Ce dimanche soir, les deux hommes n’ont pas encore été retrouvés. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher, C. Diwo