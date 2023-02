Pierre Palmade : l'humoriste rattrapé par ses démons

Depuis 2017, Pierre Palmade habite une maison, à 50 kilomètres de Paris. Il mène une vie à l’apparence tranquille. “C’est quelqu’un qu’on peut croiser dans la vie du village, il est avenant et sympathique”, nous raconte une habitante de son village. De chez lui, il postait régulièrement des vidéos sur son quotidien ou ses questionnements. Mercredi dernier, dans la dernière, il s'interrogeait sur son âge. Derrière l’humour, le comédien n’a jamais caché ses difficultés, dépression, addiction à l’alcool et à la cocaïne, comme il le montrait dans une pièce de 2008. Depuis 35 ans, il lutte contre ses démons. Les effets négatifs de la conduite sous l'emprise de la cocaïne sont bien connus. “Des stimulants, donc désinhibants, donc on a une moindre perception du risque, et les risques pour autrui et pour l’autre”, explique le professeur Laurent Karila, professeur d’addictologie à l’Université Paris-Saclay. Cette fois, ce n’est pas seulement sa vie, que le comédien a mis en jeu. TF1 | Reportage L. Izard, O. Lévesque