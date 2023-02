Pierre Palmade ne va pas en prison

Pierre Palmade ne dormira pas en prison ce vendredi soir. Vers midi, à l'intérieur d'un fourgon, l'humoriste quitte l'hôpital de Melun, pour aller au tribunal situé à quelques kilomètres de celui-ci. Après 48 heures de garde à vue, l’humoriste est déféré devant un juge. L'instruction est ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants commis en récidive légale. Pierre Palmade ressort mis en examen, mais un autre juge, celui des libertés et de la détention, doit statuer. Cette après-midi, après plusieurs heures d’audience, la décision tombe. Pierre Palmade est placé sous assignation à résidence au sein d’un service d’addictologie d’un hôpital, il doit par ailleurs porter un bracelet électronique. Deux autres passagers accompagnaient Pierre Palmade dans la voiture, lors de l’accident du vendredi 10 février. Eux aussi ont été déférés ce matin, mais ils échappent à une mise en examen. Ils sont placés sous une statue intermédiaire de témoins assistés. Ce soir, le parquet annonce qu’il fait appel de la décision concernant Pierre Palmade et qu’il avait requis sa détention provisoire. Le drame a fait trois blessés graves, dont une femme enceinte. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Bajac