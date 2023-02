Pierre Palmade : pourquoi ne va-t-il pas en prison ?

L'avocat de Pierre Palmade est venu ce vendredi matin, sans son client. Pour justifier son absence, elle a évoqué des raisons médicales. Le public et les journalistes attendent à l'extérieur de la salle. Les débats vont s'y dérouler à huis clos. L'enjeu aujourd'hui était de décider des conditions de détention du comédien. “À l'issue des débats, intervenus en l'absence de Pierre Palmade et au cours desquels le parquet général a requis son placement en détention provisoire, la cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré au 27 février 2023, à 11h30", ont annoncé les magistrats, une heure plus tard. Pierre Palmade va-t-il rester au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, assigné à résidence avec un bracelet électronique, ou attendra-t-il son procès en prison comme le requiert le parquet ? Une raison invoquée par l'accusation est le risque de récidive. L'artiste a été, en effet, condamné à plusieurs reprises, pour usage et détention de stupéfiants. Présumé innocent, il a été mis en examen après l'accident du 10 février dernier pour homicide involontaire. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Rosso, S. Jou