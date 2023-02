Pierre Palmade : que risque-t-il ?

Les enquêteurs doivent auditionner Pierre Palmade pour entendre sa version des faits et établir son degré de responsabilité dans l'accident. Quoi qu'il en soit, conduire sous stupéfiant représente en soi une infraction. Dans les affaires d'homicide involontaire avec consommation de stupéfiants, la peine peut aller jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. S'il y a d'autres situations aggravantes, comme un excès de vitesse par exemple, la contravention peut augmenter jusqu'à 150 000 euros d'amende. Dans les faits, la sévérité des juges dépend de nombreux critères, comme les antécédents du suspect. Généralement, les gens ne restent que quelques mois en détention avec des interdictions de conduire, qui elles sont beaucoup plus importantes. Même en l'absence d'homicide, conduire après avoir consommé de la drogue expose à une peine de deux ans de prison et 4 500 euros d'amende. La punition est potentiellement plus lourde s'il y a un accident avec des blessés. TF1 | Reportage B. Augey, C. Souary, A. Guillet