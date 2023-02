Pierre Palmade : questions autour d’un accident

Pendant près de quatre heures, ce dimanche dans la matinée, policiers et gendarmes ont perquisitionné le domicile de Pierre Palmade dans le village de Cély-en-Bière. Assistés d’un chien de détection de produits stupéfiants, ils ont ratissé la maison, à la recherche de cocaïne notamment. Ont-ils retrouvé quelque chose ? Ou quelqu’un serait-il venu effacer les traces au domicile du comédien ? C’est l’une des hypothèses des enquêteurs. S’agit-il des deux individus que les témoins affirment avoir vu sur les lieux de l’accident ? Les deux jeunes hommes ont quitté la scène à pied, avant l'arrivée des secours. La police cherche toujours à les identifier, et pourrait saisir les images des caméras placées dans les villages alentour. Cet après-midi, nous avons rencontré le maire d’une de ces communes, il attend toujours un signe des enquêteurs. L’accident est survenu sur une portion de route, à priori sans pièges évidents. Qu’est-ce qui a donc pu amener Pierre Palmade à se déporter à gauche, pour percuter de plein fouet le véhicule en sens inverse ? Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, O. Lévesque, J. Cressens