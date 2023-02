Pierre Palmade : un AVC et des questions

L'accident vasculaire cérébral du comédien, à seulement à 36 heures de la décision judiciaire, peut rebattre toutes les cartes. La première question est de savoir qui aura le dernier mot. Les juges ou les médecins ? La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision en fin de matinée de ce lundi. Et dire si oui ou non, Pierre Palmade doit être transféré de l'hôpital vers un centre pénitentiaire. "Le juge a le dernier mot, mais il y a une exception, si un médecin dépêché par la justice vient vous dire que l'état de santé de Pierre Palmade n'est pas compatible avec la détention. Un juge ne peut pas outrepasser l'avis d'un médecin expert auprès de la justice", explique Me Hector Lajouanie, avocat pénaliste. Pour ne pas risquer d'être désavoués par l'expertise médicale, les juges pourraient aussi décider de reporter leur décision le temps que son état de santé se stabilise. Celui-ci est-il compatible avec une incarcération ? Peut-il aller en prison ? Le comédien est sorti dimanche après-midi du service de soins critique, mais les médecins recommandent encore dix à quinze jours d'observation. Selon le Pr Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière (AP6HP) Paris, "la survenue d'un accident vasculaire cérébral justifie le maintien en hospitalisation avec une surveillance très rapprochée. Le risque immédiat, c'est un risque de récidive de l'accident". Justement, cet AVC est-il le premier ou Pierre Palmade en a-t-il déjà été victime auparavant ? Auquel cas sa défense pourrait s'emparer de l'argument. L'affaire peut-elle basculer ? "Si un expert nous indique qu'il a pu faire un AVC au moment où il était au volant. Là, on est dans une circonstance exceptionnelle, et monsieur Palmade ne pourra pas être déclaré responsable que ce soit un homicide involontaire ou des blessures involontaires. En revanche, il va rester les poursuites pour stupéfiants au volant", indique Me Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier. Quoi qu'il en soit une incarcération dans les jours qui viennent semble impensable, d'autant qu'aucune prison en France n'est dotée de services de soins intensifs. Reportage TF1 | J.De Francqueville, M. Bajac, T. Gippet